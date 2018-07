Grupo armado faz arrastão em hotel no centro do Rio Homens armados invadiram e assaltaram turistas em um hotel na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro. O crime aconteceu entre as 5 e 6 horas da manhã. Turistas, entre brasileiros e estrangeiros, que estavam hospedados no hotel, tiveram seus pertences levados. Ainda não há informações sobre o número de bandidos que entraram no hotel. Segundo informações iniciais, ninguém foi preso.