Grupo armado faz arrastão em pizzaria em Higienópolis

Os assaltantes, que estavam bem vestidos e não usavam capuzes para esconder os rostos, entraram no estabelecimento por volta da meia-noite e agiram rápido, recolhendo objetos pessoais dos clientes, dinheiro do caixa. Eles fugiram em dois carros. Até as 7h desta segunda-feira ninguém havia sido preso, segundo a PM.

O estabelecimento fica na altura do número 406 da Rua Sergipe e não tem sistema de segurança com câmeras. De acordo com as vítimas, ninguém foi agredido, mas a quadrilha foi bastante truculenta. O momento de maior tensão, de acordo com as testemunhas, foi quando os bandidos suspeitaram que havia um policial entre os clientes. A cerca de 100 metros da pizzaria, na esquina da Avenida Angélica com Praça Buenos Aires, fica uma base da Polícia Militar.

Segundo o 78º DP, onde o caso foi registrado, pelo menos 30 pessoas foram roubadas. Ao menos oito compareceram à delegacia para registrar boletim de ocorrência, de acordo com a polícia.