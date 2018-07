Grupo armado faz arrastão em prédio nos Jardins, em SP

Por volta de 0h20 desta sexta, o porteiro do edifício foi rendido pelos suspeitos, que entraram no local. Conforme depoimento do funcionário, o grupo arrombou as salas comerciais do local durante cerca de uma hora.

Sem o acionamento da polícia, os nove homens, que estavam encapuzados, fugiram levando objetos e pertences que a Polícia não detalhou. Durante perícia prévia do delegado de plantão do 78º Distrito Policial, Paulo César da Costa, foi verificado, além do arrombamento das salas, o corte de linhas telefônicas e a violação de alguns cofres do local. Ainda não há estimativa do prejuízo sofrido pelo arrastão.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado no 78º DP, mas deve ser assumido, ainda nesta sexta, pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic).