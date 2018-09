Grupo armado faz arrastão em rua da zona Norte do Rio Um grupo de homens armados e a pé assaltou ontem à noite cerca de dez pessoas em um sinal de trânsito na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, zona Norte do Rio. Durante o arrastão, os criminosos roubaram objetos pessoais de motoristas e pedestres que passavam pelo local. Na fuga, foram levados dois veículos roubados. A Polícia Militar foi chamada, mas não conseguiu prender os suspeitos.