Grupo armado faz reféns e rouba caixa em Araraquara

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, quatro vigias do campus foram rendidos. Eles foram amarrados, amordaçados e presos na sala da segurança. De acordo com as vítimas, a ação durou cerca de 40 minutos.

O grupo conseguiu roubar um caixa e danificar outro. Todos fugiram e a polícia ainda não sabe a quantia exata de dinheiro que foi levada. O caso foi registrado como roubo consumado na delegacia seccional da cidade e será investigado pela polícia.