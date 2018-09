Grupo armado incendeia ônibus na zona sul de SP Seis homens, alguns deles armados, invadiram e incendiaram um ônibus urbano da empresa Transkuba, por volta das 23h de ontem, na região do Capão Redondo, zona sul da capital paulista. O grupo parou o coletivo, que fazia a linha Jardim Vaz de Lima/Praça da Bandeira (6475/10), na altura do nº 564 da Avenida Wilhelm Friedrich Ludwig, no Jardim Imbé. Conforme o relato do motorista e do cobrador, mesmo sem ordenar que todos os passageiros descessem, os criminosos começaram a espalhar gasolina no interior do ônibus gritando que iriam incendiar o veículo. Como não havia muitos passageiros, não se sabe o número ao certo, todos conseguiram abandonar o ônibus antes que o fogo tomasse conta de tudo. Os desconhecidos teriam fugido a pé e, segundo boletim de ocorrência registrado no 47º Distrito Policial, nenhum valor foi retirado da catraca nem passageiros foram assaltados. Os incendiários seguem foragidos.