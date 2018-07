Grupo armado invade albergue e assalta turistas em Copacabana Quatro homens armados invadiram um albergue e assaltaram 15 turistas nesta quarta-feira em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, informaram funcionários e a polícia. Segundo funcionários do albergue, os homens armados estariam portando granadas quando entraram no local, durante a madrugada, e anunciaram o assalto. Um empregado da hospedagem, que abriu a porta aos bandidos alegando que o circuito de TV do albergue estava com problemas, foi rendido. Em seguida, os bandidos foram até os quartos onde estavam os turistas de distintas nacionalidades, alemães, ingleses e israelenses. Segundo a polícia, os estrangeiros foram acordados com truculência e violência pelos ladrões. Houve pânico entre os turistas e um deles chegou a ser agredido por um dos assaltantes. "Eles estavam nervosos e agrediram um turista com pistola", disse o colombiano Juan Esteban, de 21 anos, há dez dias na cidade. "Levaram tudo e não sei como vou voltar para casa. Estou com medo", acrescentou. Durante o assalto, os turistas foram trancados em um quarto do albergue, vigiados por um dos assaltantes. Havia 20 hóspedes no local. Eles levaram dinheiro, cartões, documentos, objetos pessoais e aparelhos eletroeletrônicos. A polícia vai solicitar imagens do circuito de TV de prédios vizinhos ao albergue para tentar identificar os ladrões. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista e policiais militares fazem rondas pelo bairro de Copacabana atrás de pistas para tentar encontrar os ladrões. Esse não foi o primeiro caso de violência envolvendo turistas nos últimos meses no Rio de Janeiro. Em janeiro, um casal de turistas alemães foi esfaqueado quando caminhava em Ipanema e, no fim do ano passado, um turista norueguês foi baleado quando errou o caminho de volta ao Rio e entrou por engano em uma favela da zona norte da cidade. (Rodrigo Viga Gaier)