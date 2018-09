Grupo armado invade e rouba condomínio em São Paulo Um grupo de 20 homens armados invadiu e roubou, na manhã de hoje, o condomínio residencial Jardim Petrópolis, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos usavam camisetas com inscrição da Polícia Civil e teriam entrado no condomínio após dizerem ao zelador que estavam investigando uma ocorrência de tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, pelo menos oito moradores foram roubados. Os suspeitos levaram uma carteira, cartões de crédito, um talão de cheque, documentos, dois óculos, uma câmera digital, um laptop, duas alianças, um anel, uma calculadora, cinco celulares, três relógios e R$ 3 mil em dinheiro. Até por volta das 18 horas, ninguém havia sido preso, conforme informações da secretaria.