Grupo armado invade indústria de borracha em SP Armados de pistolas e metralhadoras, pelo menos 20 homens invadiram na noite de ontem uma indústria de materiais de borracha em Diadema, no Grande ABC. Aproveitando a entrada de um funcionário, os criminosos renderam o rapaz e tiveram acesso ao interior da empresa, onde mais de 20 pessoas trabalhavam no momento. Todos foram mantidos reféns por cerca de 2 horas numa portaria que passa por reforma. Segundo as vítimas, um dos assaltantes trajava uniforme da empresa. O funcionário rendido do lado de fora da firma teve de ir com os bandidos até a parte superior da indústria e após o assalto não foi mais encontrado. Policiais militares foram informados que a quadrilha fugiu levando dois caminhões da empresa, um contendo cobre e outro alumínio, mas uma das vítimas informou que apenas alumínio, material com que a empresa também trabalha, foi levado. Nenhum suspeito foi encontrado pela PM. Ninguém ficou ferido.