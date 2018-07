Grupo armado mantém família refém em Piracicaba-SP Três homens armados mantêm um homem, uma mulher e um bebê reféns na casa da família, no Jardim Nova Iguaçu, em Piracicaba (a 162 quilômetros de São Paulo). Segundo informações da Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) chegou ao local por volta de meio-dia e negocia a saída dos suspeitos. A polícia não informou o que pedem os homens que mantêm as três pessoas reféns. De acordo com informações de vizinhos, o dono da casa saía para trabalhar por volta de 7 horas quando foi abordado pelos três homens. A polícia informou que os suspeitos teriam intenção de assaltar a casa. Ao notarem que foram vistos por vizinhos, os homens renderam o proprietário da residência e fizeram a família refém. Testemunhas disseram à polícia que o bebê tem aproximadamente seis meses de idade.