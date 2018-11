Grupo armado rouba 135 mil figurinhas do álbum da Copa Cinco homens armados roubaram, ontem à noite, 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010, dentro da distribuidora Treelog, em Santo André, no ABC paulista. Por volta das 23h30, o grupo invadiu a distribuidora e rendeu 30 funcionários que estavam no local.