Grupo armado rouba joalheria em shopping de Campinas

Os criminosos entraram por volta das 13h30, quando havia muitas pessoas no shopping, em dois veículos - um Gol e uma Fiorino. Enquanto cinco deles ficaram do lado de hora, segundo a PM, cinco entraram para o assalto na joalheria, que fica no segundo piso do shopping. Disparos foram feitos dentro do shopping, quando os criminosos rendiam os funcionários, mas ninguém ficou ferido.

Policiais militares em uma viatura que passava perto do shopping, localizado na rodovia D. Pedro I, perceberam a movimentação e decidiram entrar. Eles foram recebidos com tiros. O shopping foi fechado e cercado pelo reforço policial. Antes da chegada do reforço, que contou com o helicóptero Águia da PM, oito dos criminosos conseguiram fugir. Dois deles, que se esconderam em uma loja de produtos infantis, acabaram presos. Com eles, foram apreendidas uma submetralhadora e uma pistola .40.

O shopping foi reaberto três horas e meia após a ação dos bandidos. A PM informou que os criminosos tentaram quebrar o vidro da vitrine da joalheria com um martelo, mas não teriam conseguido e usaram as armas. A joalheria não informou o prejuízo, mas segundo a Polícia Civil os criminosos conseguiram levar as joias da vitrine.

O gerente de uma loja ao lado da joalheria, Paulo Roberto Júnior, disse que todo mundo ficou assustado com a ação. "Fiquei muito assustado, eles dispararam para o chão e para o teto dentro do shopping e houve muita gritaria, com as pessoas em pânico." Durante a ação, os comerciantes das outras lojas fecharam as portas com medo.

No fim da tarde, os dois carros usados pelos assaltantes foram localizados perto de um campo de futebol no Parque Real, região de Barão Geraldo. Segundo a polícia, havia cápsulas intactas de armamento pesado e sangue no banco da Fiorino. A delegada Denise Margarido, que vai investigar o caso, começou nesta terça-feira a analisar as imagens do circuito interno do shopping para identificar os criminosos. Um dos presos foi Robson Rogério dos Santos, de 27 anos, que já tinha passagem por roubo. O outro é Alberto Bruno Ferreira da Silva, de 26, foragido do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia desde que saiu no indulto de Páscoa. Eles serão indiciados por roubo, formação de quadrilha, resistência e receptação.