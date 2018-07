Grupo assalta 3 bancos simultaneamente em Ituberá-BA

De acordo com testemunhos colhidos pela polícia, o grupo chegou à cidade em três carros, por volta das 9 horas, e se dividiu ao chegar ao centro, onde estão as agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, separadas entre si por cerca de 100 metros. Os criminosos invadiram as agências, renderam quem estava dentro e montaram barreiras humanas na porta dos estabelecimentos, para evitar a ação policial. O montante levado pelos assaltantes não foi divulgado.

Na fuga, os assaltantes levaram 11 reféns, que foram liberados pouco depois, na zona rural do município. Equipes das polícias Militar e Civil fizeram um cerco à região, com o auxílio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da PM, mas não localizaram os criminosos até o fim da tarde desta quarta.

Os automóveis usados para o crime, porém, foram encontrados, carbonizados, no início da tarde. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os veículos foram levados para passar por perícia. A ação criminosa foi semelhante a outra ocorrida na mesma cidade, há cinco meses. Em 1º de junho, duas das três agências foram assaltadas por um grupo de 20 homens armados, alguns com fardas do Exército, e um morador do município, de 21 anos, morreu após ser atingido por um tiro no confronto entre policiais e assaltantes. Os suspeitos ainda não foram presos.