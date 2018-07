Grupo assalta 7 apartamentos em prédio do Brooklin

Durante o arrastão, 13 pessoas foram mantidas reféns em um apartamento vazio, amarradas com fitas adesivas. Todos disseram aos policiais que os homens estavam fortemente armados e muito bem vestidos, se comunicando o tempo todo através dos radiocomunicadores.

Segundo a SSP, os suspeitos usaram um controle remoto para entrar na garagem do edifício em uma Parati e um Corsa vermelhos. Em cinco minutos, dois homens vestidos com roupas sociais entraram na portaria e, armados com uma metralhadora e uma pistola, renderam o porteiro. A dupla exigiu as chaves de um apartamento vazio, onde manteriam os reféns, e o número do apartamento do síndico do condomínio.

No apartamento da vítima, os homens alertaram que sabiam que o síndico iria viajar para o exterior e exigiram o dinheiro. Foram roubados dois mil euros - sendo 400 euros em travellers checks -, seu passaporte, correntes de ouro, alianças, relógios, um laptop, as chaves de dois veículos e um aparelho celular. Depois disso, o síndico foi levado ao apartamento vazio, onde foi mantido refém.

De outra vítima, que foi rendida no momento em que entrava no condomínio, foram roubados R$ 2 mil, uma corrente de ouro, um relógio, dois celulares e boletos de pagamentos. Poucos minutos depois, outro morador foi rendido ao passar pela portaria. Os homens subiram com ele até o apartamento, onde foram roubados R$ 10 mil, relógios, uma laptop, joias, óculos, celulares e um iPhone.

Um casal se preparava para deixar a garagem do condomínio quando foi rendido. Levados até o apartamento, o bando roubou R$ 400, dois radiocomunicadores, dois celulares, um laptop, uma máquina digital, três relógios e bijuterias.

Ao chegar à garagem, um morador não conseguiu estacionar seu carro por causa da Parati utilizada pelos homens, que ao perceberem a aproximação renderam a vítima, roubando seu veículo, três cartões, um celular, DVDs e um aparelho de GPS. No apartamento da vítima, que estava ocupado por mais duas pessoas, foram levados mais dois celulares e uma câmera digital. O segundo veículo roubado pela quadrilha estava estacionado em frente ao condomínio, e foi levado de um casal rendido ao sair do elevador.

Segundo as vítimas, um homem que era chamado de "Jão" era o líder do bando. Ele tem a pele branca, trajava calça e camisa brancas e aparentava ter 35 anos. A polícia já solicitou a um condomínio localizado em frente ao assaltado as imagens do seu sistema de vigilância.