Grupo assalta banco e leva mais de R$ 100 mil em SP Um grupo de quatro homens assaltou na tarde de hoje uma agência do Banco do Brasil na Avenida Sumaré, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), a quadrilha roubou mais de R$ 100 mil em dinheiro. O grupo fugiu com a arma de um vigia. O caso foi encaminhado ao 23º Distrito Policial (DP).