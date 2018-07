Grupo assalta carro-forte dentro de câmpus da Ufba Dois grandes assaltos, entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira, assustaram a população de Salvador pela audácia dos criminosos. No primeiro, realizado por volta das 3h30, quatro homens explodiram dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil dentro de um dos maiores hipermercados da capital baiana, o Extra da Avenida Paralela - a via mais movimentada da cidade.