Grupo assalta empresa de segurança em Guarulhos-SP Bandidos roubaram ontem mais de 30 armas e munição de uma empresa de segurança privada em Guarulhos (SP). O grupo entrou no local, por volta das 16h30, na Rua Fernandes Tourinho, no Jardim Bom Clima. Na fuga, eles atearam fogo na empresa. O incêndio danificou as imagens do circuito interno de segurança e documentos da empresa.