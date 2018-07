Grupo assalta mercado e arromba caixas eletrônicos

O assalto começou por volta das 2 horas, quando dois homens armados renderam um vigia que fechava o portão do hipermercado. Ele foi levado para o subsolo do estabelecimento, onde estavam outros funcionários. Nesse momento, mais suspeitos, vestindo capuzes, invadiram o local, com coletes à prova de balas.

A quadrilha se dividiu e, enquanto uma parte recolhia o dinheiro, outra roubava aparelhos eletrônicos da loja, como TVs, notebooks, aparelhos de som e celulares. Alguns suspeitos se dirigiram até a tesouraria e obrigaram uma funcionária a abrir o cofre e entregar os aparelhos do circuito interno de segurança do local.

Antes de fugir, os bandidos amarraram os funcionários com fita adesiva e os colocaram em uma sala. A polícia ainda não sabe o valor total roubado. O caso foi registrado no 51º Distrito Policial (DP).