Grupo assalta na saída de banco e foge de metrô em SP

Os bancos não se responsabilizam por assaltos cometidos fora das agências e agentes da Companhia do Metropolitano de São Paulo não podem deter os bandidos, uma vez que os crimes ocorrem fora das estações. Esse tipo de crime é registrado como roubo pela Secretaria da Segurança Pública e, geralmente, as vítimas não fazem boletim de ocorrência. ?Esse tipo de crime vem crescendo e é difícil de combater?, admite o presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada de São Paulo (Sesvesp), José Adir Loiola.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que não sabia de assaltos recorrentes perto de estações, mas vai procurar o comando da PM para coibir esses crimes. O Metrô salientou que já faz um trabalho com a polícia, além de contar com vigias uniformizados e à paisana. Mas pede que usuários que presenciarem situações suspeitas avisem os seguranças. A PM informou que tem conhecimento desse tipo de crime e prometeu passar hoje mais dados sobre ações que vem realizando. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.