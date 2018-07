Grupo ataca caixa eletrônico durante queima de fogos

Um dos moradores de um dos prédios da região testemunhou a ação dos bandidos e acionou a PM. Policiais da 5ª Companhia do 37º Batalhão, ao chegarem no local, encontraram a porta de vidro do quiosque do caixa destruída, alguns fogos de artifício próximo à máquina e um suposto explosivo fixado no caixa. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionada e detonou o material encontrado.

ABC

Às 21h30 de sábado, 31, bandidos tentaram arrombar um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco do Brasil, na Vila Bastos, em Santo André. Um pé-de-cabra e outras ferramentas foram abandonadas pelos criminosos, que teriam abordado a ação ao perceberem a aproximação da PM. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Ataques

A reportagem do Grupo Estado apurou pelo menos 145 casos de ataques a caixas eletrônicos em 2011 ocorridos no horário noturno, na Região Metropolitana de São Paulo. Foram 62 ações na capital paulista e outras 83 nas demais cidades da Grande São Paulo. Em 102 dos 145 casos, os bandidos utilizaram explosivos. O saldo foi de 45 pessoas presas, várias delas policiais militares, e 14 mortas em confronto com a polícia. O mês de maio foi o que mais registrou este tipo de crime: foram 31. Este caso de Cotia é o 14º ocorrido em dezembro, que perde também para os meses de abril e julho, com 16 casos, e junho, com 17 ataques. (Ricardo Valota)