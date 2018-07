Grupo ataca festa no Morro do Fubá (RJ) e deixa 1 morto Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em um ataque de criminosos no Morro do Fubá, em Campinho, na zona norte do Rio, na madrugada deste domingo. Segundo testemunhas, um grupo de 20 pessoas armadas e mascaradas atirou contra moradores que festejavam em uma rua da favela.