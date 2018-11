Grupo bloqueia pista local da Marginal do Tietê, em SP Cerca de 100 manifestantes interditam hoje a pista local da Marginal Tietê, na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido Castelo Branco. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o protesto começou pouco antes das 17 horas. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo reivindica melhores condições de moradia e usa faixas, sofás e pneus para bloquear as duas faixas da direita da via.