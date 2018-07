Grupo cobra paróquia após cancelar viagem

"A viagem foi paga na secretaria da paróquia e o padre fazia propaganda nas missas", afirma o jornalista Roger Guilherme de Assis, que tenta recuperar R$ 4 mil. A propaganda era feita na internet pelo site gruporeligioso.com.br. O padre confirma que convidou fiéis na missa para fazer a viagem, mas diz se tratar de um mal entendido.

A viagem, cancelada por excesso de desistências, foi organizada por Waine Valéria Dutra, colaboradora da paróquia. Seu advogado, Siel Faustino, diz que a devolução dos pacotes pelas operadoras demora até 180 dias e garante que Waine ressarciu 80% dos turistas com o próprio dinheiro. "Falta só um grupo de 20 a 30 pessoas para receber", diz. Outras, segundo ele, questionam apenas o valor já recebido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.