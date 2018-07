Grupo cobre reféns com lençol e PM é avisada

Quando entrava com o carro na garagem da casa, às 21h40, o dono da residência foi abordado por dois homens armados com revólveres calibre 38, que pularam o muro. No interior do imóvel estavam os filhos dele, um casal, também rendidos.

Mantidos reféns, todos eram agredidos com tapas e ameaçados, quando a campainha tocou. Um dos assaltantes foi atender. Era o vigia noturno da rua, que estava ali para receber seu pagamento mensal. O criminoso falou para ele entrar, pois o dono da casa o estava esperando. Sem desconfiar, o vigia aceitou o convite, foi rendido, agredido, e se juntou às outras vítimas.

Antes de revirar a casa para juntar os pertences, os bandidos reuniram os reféns no sofá e jogaram um lençol por sobre eles. O filho aproveitou, pegou seu celular e mandou uma mensagem para a namorada, avisando do assalto em andamento. Ela comunicou à PM.

No local, os policiais da Rota aproveitaram que o portão estava aberto e entraram na residência. O capitão Gentil Carvalho Junior contou sua versão da troca de tiros. "Um dos assaltantes pulou o muro, mas um de meus homens deu a volta por uma escada e o surpreendeu do outro lado. O assaltante disparou e no tiroteio acabou baleado. Um segundo bandido, ao sair pela porta da casa, encontrou dois de meus homens posicionados. Ele atirou e também foi alvejado", relatou Junior. Socorridos no Hospital Pedreira, Samuel da Silva Brito, de 28 anos, e o outro homem, sem identificação, morreram.

Vizinhos avisaram aos policiais que um terceiro integrante do grupo se escondia na casa vizinha. Os PMs encontraram a adolescente escondida debaixo de uma pia. Testemunhas contaram ainda terem visto um quarto homem fugindo pelo telhado das casas. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial (DP).