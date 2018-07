Grupo coloca fogo em mulher no centro de BH Uma mulher de 32 anos ficou em estado grave após ter 80% de seu corpo queimado, na madrugada desta sexta-feira, por um grupo suspeito de tráfico de drogas no centro de Belo Horzonte, em Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar, a quadrilha foi detida.