Grupo com 600 fãs lembra morte de Raul Seixas em SP Cerca de 600 pessoas faziam uma manifestação na Rua Líbero Badaró, sentido centro, junto à Praça do Patriarca, em São Paulo, na noite de hoje para prestar homenagem ao cantor Raul Seixas no dia do 19º aniversário de sua morte. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes estavam reunidos desde às 18h30. O grupo ocupava a praça e não atrapalhava o trânsito.