Grupo conclui que ação humana afeta sapos Experimento do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp detalhou como a reprodução de anuros (sapos, rãs e pererecas) pode ser afetada pela poluição e por mudanças climáticas. "Utilizamos modelos que simulam os efeitos de contaminantes aquáticos presentes no ambiente em que esses animais vivem ou alterações globais, como o efeito estufa", diz a doutoranda Lilian Franco Belussi. Com uma equipe, ela analisou a ação do lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli, presente em locais contaminados por esgotos. Concluíram que ele é responsável pela diminuição de alguns tipos celulares no processo de formação dos espermatozoides dos anuros.