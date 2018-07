Grupo cria dispositivo para dessalinização

Pelo processo convencional de dessalinização, a água é forçada a passar por uma membrana que remove as moléculas de sal. Mas esse método consome muita energia e as membranas entopem com frequência. As usinas comuns para dessalinização são, portanto, grandes e caras.

A equipe do MIT fez uma demonstração do novo e pequeno dispositivo, que funciona com a chamada polarização da concentração de íons. A ideia é criar uma força que mova para fora da membrana os íons com carga e as partículas da água.

Quando a água passa pelo sistema, os íons de sal - assim como as células, micróbios e vírus - são colocados de lado. Essa água salgada é jogada fora, deixando passar apenas a dessalinizada. O dispositivo tem uma taxa de separação de 50%, o que significa que metade da água usada em um primeiro momento poderia ser dessalinizada.