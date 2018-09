Grupo de 600 sem-terra invade fazenda em Iguatemi-MS Cerca de 600 sem-terra de Mato Grosso do Sul invadiram hoje a Fazenda Piray, com área de 2.040 hectares. Os invasores, ligados a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri), ocuparam o imóvel, situado no município de Iguatemi, extremo sul do Estado, por volta de 5h da madrugada. Depois de armarem barracas de lona plástica, iniciaram plantação de feijão, mandioca e milho.