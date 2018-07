Grupo de 9 turistas alemães é assaltado no Rio Nove turistas alemães foram assaltados quando passeavam pela Floresta da Tijuca, no Rio, nesta quinta-feira. Eles seguiam para uma cachoeira, pela Estrada das Paineiras, quando a van em que estavam foi interceptada por seis criminosos em dois carros. Os ladrões recolheram dinheiro e equipamentos eletrônicos dos turistas, do guia que os acompanha e do motorista da van. Depois, fugiram nos dois veículos. Um grupo de policiais militares fazia exercícios perto dali, mas não conseguiu deter o grupo. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deatur). Até a noite desta quinta-feira, os criminosos não haviam sido identificados.