Grupo de adolescentes comete série de assaltos no Rio Um grupo de aproximadamente 15 adolescentes cometeu uma série de assaltos nas imediações da Lagoa, na zona sul do Rio, no fim da tarde desta terça-feira, 7. O grupo embarcou em um ônibus da linha 476 (Leblon-Méier) que seguia da zona sul rumo ao bairro da zona norte. Os adolescentes renderam os passageiros e praticaram os primeiros roubos, recolhendo objetos das vítimas.