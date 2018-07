Grupo de brasileiros acampa no Vaticano para canonização Um grupo de 25 brasileiros de Curitiba (PR) estendeu colchonetes entre cadeiras dobráveis e mochilas cheias de sanduíches, frutas e garrafas de água bem no centro da Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano, para garantir um bom lugar na missa de canonização de João XXIII e João Paulo II, no domingo, 27, às 10 horas (5h pelo horário de Brasília). Dispostos a passar a noite deste sábado, 26, acampados, torciam para a polícia não expulsá-los, quando os bloqueios forem fechados. Pelo esquema de segurança, os peregrinos só poderiam entrar às 6 horas da manhã de hoje (1h pelo horário de Brasília).