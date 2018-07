Grupo de brasileiros é impedido de viajar por beduínos no Egito

O protesto local dos beduínos, grupo étnico nômade que vive nos desertos do norte da África e no Oriente Médio, bloqueou uma estrada no centro-sul do Egito e impediu a passagem de todos os veículos, não apenas o dos brasileiros.

"Recebemos a informação neste momento de que a estrada já foi desbloqueada e que os brasileiros puderam continuar a viagem", disse à Reuters a assessoria de imprensa do Itamaraty, por telefone, no início da noite.

Os egípcios realizam as primeiras eleições legislativas livres em décadas no país, depois que uma onda de protestos derrubou o presidente Hosni Mubarak, em fevereiro do ano passado. Desde então, o Egito tem sido governado pelos militares.

A Irmandade Muçulmana obteve mais de um terço dos votos no último turno das eleições para a Câmara Baixa do Parlamento egípcio, segundo resultados parciais divulgados nesta sexta-feira, mostrando que os islamistas devem dominar a legislatura.

De acordo com o Itamaraty, a Embaixada no Brasil no Cairo entrou em contato com o Ministério do Interior egípcio e foi iniciado o processo de negociação da polícia com os beduínos, o qual aconteceu sem violência.

"Não é a primeira vez que esses eventos têm acontecido em áreas do Egito", afirmou a assessoria do Itamaraty, acrescentando que não se tratou de uma manifestação específica contra os brasileiros.

O processo eleitoral egípcio, que começou no fim de novembro, vai até o fim de fevereiro e só depois disso será possível conhecer a composição exata do novo Parlamento, que escolherá 100 pessoas para redigir uma nova Constituição.

Analistas acreditam que a Irmandade Muçulmana, mais moderada, possa tentar uma aliança com grupos liberais para aliviar os temores de um Egito liderado por islamistas, enquanto o Partido Nour, que ficou em segundo lugar na maior parte dos distritos, busca a aplicação rígida da lei islâmica.

(Por Bruno Marfinati)