Grupo de brasileiros em navio segue para Savona

No total, 3,2 mil pessoas estavam no navio. Já foram confirmados oito mortos e 40 feridos. Quase 70 pessoas estão desaparecidas.

O Itamaraty ainda não tem informações oficiais sobre o número de brasileiros que estavam no navio, mas as estimativas vão de 25 a 60 pessoas. Até agora não há nenhuma informação sobre feridos no grupo.

A seção consular da embaixada em Roma mantém um plantão para atender os brasileiros que precisarem de ajuda, especialmente para repor documentos perdidos. Até agora, duas pessoas já procuraram a embaixada.

O Itamaraty informa, no entanto, que não há previsão de necessidade de ajuda com transporte e alojamento, já que a empresa Costa Cruzeiros, dona do navio naufragado, é a responsável pelos passageiros e está providenciando a ajuda necessária até agora.