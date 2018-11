Grupo de cidades paulistas adere a programa do MEC

No noroeste do Estado de São Paulo, 32 municípios, liderados por Votuporanga, se organizaram em um arranjo educacional que já obteve uma conquista: como grupo, eles conseguiram aderir ao programa de educação integral do Ministério da Educação (MEC), o Mais Educação.

O projeto do governo federal, criado em 2007, tem como objetivo oferecer atividades optativas nas escolas públicas de temas como meio ambiente, esporte e lazer e direitos humanos, entre outros. A área de atuação do programa atende, prioritariamente, escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que estão localizadas em capitais e regiões metropolitanas.

A princípio, os municípios da região de Votuporanga, a 520 km da capital, não atendiam às exigências do MEC, pois apresentam Ideb alto, com índices acima de 6. Jales, por exemplo, tem 6,6 no 5.º ano do ensino fundamental da rede pública e, Rubineia, chegou a 7,5.

"Fizemos um trabalho dentro do arranjo, levantando dados e números sobre como as nossas redes trabalham a educação integral. Aí, apresentamos ao MEC", conta a secretária de Educação de Votuporanga, Eliane Godoi. "Mostramos as reais necessidades dos municípios para melhorar tudo isso, para provar que também tínhamos o direito de receber esses recursos do Mais Educação."

O levantamento foi avaliado pelo MEC e, a partir deste ano, os 32 municípios que formam o arranjo educacional vão participar, cada um com uma escola escolhida pela própria cidade, do projeto do MEC. "Essa possibilidade de integração entre os municípios potencializa nossas forças e diminui as nossas fraquezas", ressalta a secretária. "Temos, no arranjo, cidades de cerca de 2 mil habitantes, que são pequenas. A troca de experiências ajuda muito nesses casos."

Os municípios já trocaram experiência sobre suas avaliações municipais - em Votuporanga, a prova é chamada de Sistema de Avaliação de Desempenho dos Alunos do Ensino Fundamental do Município (Sarem).

Segundo Eliane, existem mais três municípios interessados em participar do arranjo, que começou em 2009 e conta apenas com entes públicos - não há empresas envolvidas, apenas prefeituras. Hoje, participam, além de Jales, Rubineia e Votuporanga, cidades como Fernandópolis e Santa Fé do Sul.