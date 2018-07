Grupo de cinemas nos EUA revê procedimentos de segurança

"Em nome de todos os membros e da equipe da Associação Nacional de Proprietários de Cinema, nossos corações e orações vão para as vítimas desse ato abominável e a suas famílias. Estamos gratos pela reposta rápida e efetiva da polícia e das equipes de emergência", declarou o grupo em um comunicado.

"A segurança dos clientes é e continuará a ser a prioridade dos donos de cinemas. Os membros da Nato estão trabalhando em conjunto com as agências locais da segurança e revisando os procedimentos de segurança", informou o grupo.

Um atirador com uma máscara antigás e colete à prova de bala matou 12 pessoas em uma première do mais recente filme do Batman na sexta-feira após abrir fogo na plateia.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)