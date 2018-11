Grupo de crianças depreda creche em Botucatu-SP Um grupo de cinco crianças, com idades entre 8 e 13 anos, promoveu atos de vandalismo no final de semana no interior da Creche Lar Escola Caminho Feliz, no Parque Marajoara, na periferia de Botucatu, no interior do Estado. A polícia identificou todos os vândalos. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade, são ex-alunos da escola.