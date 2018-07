Grupo de elite da polícia assume buscas por jornalista Uma semana após o desaparecimento do jornalista Anderson Leandro, de 38 anos, as investigações ainda não avançaram. De acordo com o delegado Sivanei de Almeida Gomes, do grupo Tigre, equipe de elite da Polícia Civil do Paraná que assumiu o caso nesta terça-feira, os policiais "estão começando do zero".