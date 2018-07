Grupo de escoteiros é resgatado na Serra do Mar

Desde as 17 horas desta terça-feira três guias auxiliavam o grupo a sair da trilha a pé. O resgate pelo helicóptero Águia 3 foi descartado devido ao mau tempo na região. Além disso, o acesso ao local onde eles estavam era difícil. Os escoteiros e o monitor saíram de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, no sábado e deveriam ter retornado por volta das 12 horas do dia seguinte.

O Coordenador de Comunicação da União dos Escoteiros em São Paulo, Fernando Neves, afirmou ontem que os escoteiros não ficaram perdidos, apenas decidiram adiar o retorno por causa da chuva. De acordo com ele, o Grupo Bororós fez uma parceria com a direção do parque e os seniores fariam a verificação de antigas trilhas e abertura de novos caminhos futuramente utilizados por ecoturistas.

"Eles estavam no cronograma, mas quando choveu durante a volta, no domingo, perderam a velocidade e perceberam que não iam conseguir completar o percurso ainda com o dia claro, então decidiram acampar, por segurança", disse Neves. Ele explicou que o guia do parque se comunicou por rádio com a sede solicitando que as famílias fossem avisadas de que o grupo retornaria apenas no dia seguinte. No entanto, a família de um dos adolescentes, segundo Neves, decidiu acionar o Corpo de Bombeiros.