Grupo de extermínio com PMs já matou 35

Segundo investigações da Polícia Civil, homens do 31.º e do 44.º Batalhões da PM se uniram em uma vingança que atingiu criminosos, frequentadores de pontos de venda de drogas, vizinhos de bandidos e mesmo quem, por acidente, estava na hora e no lugar errados. Nem mesmo crianças escaparam.

A atuação do grupo responderia por 23 execuções do dia 23 de junho até agora. Nesses crimes, morreram 21% das vítimas de assassinatos da cidade. Alguns dos principais indícios contra os acusados são vídeos que registraram a ação dos bandidos. Em um dos casos, ocorrido em 26 de fevereiro, as imagens mostram um carro do 44.º Batalhão passar, às 20h59, pelo local onde o crime aconteceria. Após 8 minutos, os assassinos se aproximam em um Celta prata - mesmo veículo usado em outras execuções. Os matadores estacionaram em uma rua perpendicular. Desceram três homens. As imagens mostram um deles, aparentemente de coturno e farda por baixo de uma capa de chuva, aproximando-se dos irmãos Vítor e Silas Albuquerque Santos. Os dois tomavam conta de um bar e foram mortos. A ação durou três minutos.

Enquanto matavam os irmãos, dois outros jovens apareceram na rua. Os matadores não queriam testemunhas: mataram um e só não executaram o outro porque a arma falhou. Depois, saíram calmos do local, entraram no carro e fugiram. Mais uma vez, às 21h17, outra viatura passou pelo lugar. Não parou nem sequer para socorrer as vítimas. Os investigadores da Delegacia de Homicídios verificaram pelos registros de GPS das viaturas do batalhão que quatro delas estavam na região do local do crime.

Aviso

Segundo policiais civis, os criminosos agiram de modo semelhante na maioria dos delitos. Por enquanto, nenhum acusado foi preso. Um dos casos aconteceu em 20 de novembro de 2012. Dois dias antes, um PM havia sido morto na área.

No dia 19, policiais passaram em um bar do bairro e surpreenderam moradores fazendo um churrasco. Os policiais questionaram se eles estavam comemorando a morte do PM e fizeram um advertência: era melhor fechar o lugar, ou então alguém de moto poderia passar ali e atirar em todo mundo. Como os donos do bar não ouviram o conselho, no dia seguinte criminosos em uma moto passaram pelo local e atiraram em todos que puderam. Quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu.

O Comando-Geral da PM informou que abriu dois inquéritos policial-militares para apurar a participação de integrantes da corporação em assassinatos em Guarulhos. As investigações são feitas pelo Comando de Policiamento de Área-7 e pela Corregedoria da PM. Testemunhas já foram ouvidas e perícias, feitas. A PM informou que não compactua com desvios de conduta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.