Grupo de Gaza ligado à Al Qaeda elogia ataque contra israelenses

O grupo Tawheed e Jihad também lastimou as mortes do líder de uma facção armada palestina, de um outro dirigente desse grupo e de três outros membros em um ataque aéreo israelense na quinta-feira, que também matou um garoto palestino de 9 anos.

Israel colocou a culpa em uma facção palestina, o Comitê Popular de Resistência (CPR), pelos ataques na fronteira com o Egito. Poucas horas depois, a força aérea israelense revidou contra o CPR, sediado em Gaza, matando os seus cinco integrantes e o menino.

"Nós do grupo Tawheed e Jihad abençoamos essas armas sagradas que atacaram as fortificações do inimigo judeu sedento por vingança na chamada área Eilat no sul da Palestina ocupada", afirmou o grupo em nota divulgada na Internet.

A nota dizia ainda que o ataque havia enviado a Israel e "aos seus guardas de fronteira no Exército egípcio" uma mensagem de que o Egito se juntou à luta contra o que o grupo chama de inimigos de Deus.

Israel afirmou que os homens armados responsáveis pelo ataque triplo perto do balneário de Eilat, no Mar Vermelho, haviam vindo da Faixa de Gaza por meio do Egito, uma acusação negada pelo grupo Hamas, que governa o território.

(Reportagem de Ahmed Tolba)