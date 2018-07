Grupo de índios passa mal na Rio+20 Um grupo de índios participantes da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, passou mal após ingerir o almoço fornecido pela organização do evento na tarde deste domingo. O incidente chegou a interromper um dos principais debates do evento, que discutia soberania alimentar. O grupo foi medicado pela equipe de plantão no evento e liberado em seguida.