Grupo de índios volta a bloquear rodovia estadual no RS Cerca de 50 índios caingangues voltaram a bloquear hoje a rodovia estadual RS-343, entre Cacique Doble e Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. As manifestações repetem-se de duas a três vezes por semana desde o início de junho. O grupo vive na reserva Cacique Doble e pede que a Fundação Nacional do Índio (Funai) crie um grupo de trabalho para identificar como sua uma área contígua de cerca de mil hectares usada pelo governo gaúcho para reforma agrária nos anos 40. O administrador regional da Funai em Passo Fundo, João Alberto Ferrareze, informou que a decisão esperada pelos caingangues deve ser tomada nesta semana. Os índios prometem manter os bloqueios pelo menos até quarta-feira. Os protestos não chegam a provocar congestionamentos porque a estrada não tem grande movimento. Além disso, a cada meia hora o grupo sai do asfalto e deixa que os veículos parados passem. No dia 2 de junho, outros 40 caingangues mantiveram a sede regional da Funai em Passo Fundo sob ocupação da manhã até o final da tarde. O grupo também vive no município de Cacique Doble, num acampamento na localidade de Passo Grande da Forquilha, e quer o reconhecimento de outra área, também com cerca de mil hectares. As manifestações deste grupo estão suspensas porque há a perspectiva de a reivindicação ser atendida nos próximos dias.