Grupo de moradores de rua ocupa prédio no centro de SP Um grupo de cerca de 180 moradores de rua ocupou às 15 horas deste domingo, 5, um prédio particular no número 446 da Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, houve uma tentativa de conciliação com os ocupantes, porém sem sucesso. Por se tratar de um bem particular, caberá ao dono do imóvel acionar a Justiça para solicitar reintegração de posse.