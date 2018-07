Grupo de Nem ofereceu R$ 1 milhão de suborno, diz PM Um dos policiais militares que participaram da operação que resultou na prisão do traficante Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Nem, disse que os homens que ajudavam na fuga do criminoso chegaram a oferecer R$ 1 milhão de suborno para que eles fossem liberados. "Primeiro, eles ofereceram R$ 20 mil, depois, R$ 1 milhão para liberarmos eles", contou o soldado Heitor, durante reportagem veiculada pela TV Globo. Heitor é um dos agentes do Batalhão de Choque que abordou o veículo usado na tentativa de fuga do traficante.