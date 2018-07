Grupo de ONGs denunciará governo federal

"Só vamos rever a posição se o filme originalmente programado for veiculado no domingo, na TV", afirmou o presidente do Fórum, Rodrigo Pinheiro. Apresentado na semana passada no Rio, o filme foi retirado da internet por determinação do Ministério da Saúde. A justificativa era de que o material havia sido feito para apresentação em locais fechados - não na TV aberta.

"Mais uma vez, ele joga para plateia. Faz festa, tenta agradar e, por fim, retrocede", disse o presidente do grupo Pela Vidda, Mário Scheffer. O retrocesso é atribuído ao receio de contrariar grupos religiosos.

O ministério informou ontem que o calendário da apresentação do novo filme está mantido: amanhã. Em dois dias, a pasta recebeu manifestações e pedidos de explicações. Nenhuma resposta formal foi apresentada até agora, diz a assessoria de imprensa.