Grupo de Ouattara diz ter tomado sede da TV estatal em Abidjan

Patrick Achi, o porta-voz, também afirmou que Laurent Gbagbo, o rival de Ouattara, não mostrou sinais de desistência, apesar do avanço dos rebeldes em Abidjan e dos fortes combates entre as forças leais a cada um deles.

A estatal RTI saiu do ar no início da noite, depois de horas de confrontos pesados perto da sede da emissora, no bairro de Cocody, em Abidjan.

Gbagbo se recusou a deixar o poder depois da eleição de novembro, cujos resultados, dando vitória a Ouattara, foram endossados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O impasse decorrente da atitude de Gbagbo desencadeou um conflito que deixou centenas de mortos e fez ressurgir o cenário da guerra civil de 2002-03.

(Reportagem de Tim Cocks)