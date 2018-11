Grupo de pessoas se perde em mata da zona Sul de SP

Por volta das 14h30, três integrantes da equipe se separaram das demais pessoas, em busca de ajuda e conseguiram chegar à Rodovia dos Imigrantes. Lá, informaram ao Corpo de Bombeiros que o restante do grupo estava perdido na mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os demais membros da equipe não acompanharam as três pessoas pois chovia muito no local e não queriam comprometer a segurança do restante do grupo.

A corporação e o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE-PM) realizam buscas com a indicação das três pessoas.

O grupo pretendia descer a serra por uma trilha até chegar ao Litoral Sul.