Grupo de sem-terra interdita BR-163 em Naviraí-MS Um grupo de sem-terra formado por homens, mulheres e crianças interdita desde as 10h a rodovia BR-163, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a concentração dos manifestantes está no quilômetro 104, local onde a rodovia cruza com as estradas de acesso ao Paraná. Um grande congestionamento se formou, principalmente de veículos de carga.