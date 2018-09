Grupo de sem-terra interdita rodovia em Sinop-MT Um grupo de sem-terra interditou a rodovia BR-163, na região de Sinop, em Mato Grosso, na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes reivindicam a liberação de terras para a reforma agrária e a presença de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no local, entre outros. Conforme a polícia, por volta das 10 horas, somente veículos de emergência conseguiam passar pela estrada e patrulheiros rodoviários tentavam negociar a desobstrução da rodovia. Ao mesmo tempo, na rodovia BR-070, região de Cáceres, também em Mato Grosso, trabalhadores rurais promoviam uma caminhada, provocando lentidão na área. Não havia informações sobre o motivo da manifestação.